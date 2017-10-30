Под Краснодаром легковой автомобиль сбил двух женщин
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Краснодар. 30 окт. — Новая Кубань. Инцидент произошел вечером 29 октября на 131 километре автодороги «Краснодар-Темрюк-Кропоткин».
По предварительным данным, в районе 17:00 легковой автомобиль наехал на двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу в районе станицы Марьянской. Как рассказывают очевидцы, пешеходок пропустил КамАЗ, а ехавший следом водитель легковушки не увидел женщин. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщают свидетели ДТП в социальных сетях.
Обстоятельства случившегося уточняются.