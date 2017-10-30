В Волгограде продолжаются поиски двух пропавших женщин
В Волгограде пропали две женщины 56 и 63 лет.
В Волгограде пропали две женщины 56 и 63 лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», Нина Михайловна Шпилько пропала еще 21 октября. 63-летняя пенсионерка ушла из дома, расположенного в Тракторозаводском районе, и не вернулась. В день пропажи женщина была одета в короткую коричневую кожаную куртку, синие джинсы, оранжевую вязанную шапку. При себе у нее был фиолетовая сумка в цветочек. Известно, что женщина страдает потерей памяти. Рост 160 сантиметров, телосложение среднее.
Всех, кто
23 октября пропала Светлана Алексеевна Минибаева. 56-летняя женщина ушла из дома, расположенного в ст. Чапурники и исчезла. В день пропажи была одета в болоневую куртку
Всех, кто видел женщину, просят позвонить по следующим номерам