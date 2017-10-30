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09:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде продолжаются поиски двух пропавших женщин

В Волгограде пропали две женщины 56 и 63 лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», Нина Михайловна Шпилько пропала еще 21 октября. 63-летняя пенсионерка ушла из дома, расположенного в Тракторозаводском районе, и не вернулась. В день пропажи женщина была одета в короткую коричневую кожаную куртку, синие джинсы, оранжевую вязанную шапку. При себе у нее был фиолетовая сумка в цветочек. Известно, что женщина страдает потерей памяти. Рост 160 сантиметров, телосложение среднее.

Всех, кто что-либо знает о нее местонахождении, просят обратиться по телефонам +8 (905) 397−94−56, 74−07−71, 74−07−69.

23 октября пропала Светлана Алексеевна Минибаева. 56-летняя женщина ушла из дома, расположенного в ст. Чапурники и исчезла. В день пропажи была одета в болоневую куртку светло-бежевого цвета, черные брюки, бежевый берет, обута в черные галоши.

Всех, кто видел женщину, просят позвонить по следующим номерам +8 (905) 397−94−56, +8 (960) 881−23−19.

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