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08:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Грузовой состав сошел с рельсов на костанайской станции Тобол

Причиной происшествия стали находящиеся рядом с рельсами посторонние металлические предметы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. В Костанайской области на станции Тобол сошел с рельсов электровоз с 61 грузовым вагоном.

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Факт происшествия, случившегося вечером 27 октября, корреспонденту агентства Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

«В Тарановском районе на станции Тобол произошел сход грузового электровоза № 519 одной колесной парой (без опрокидывания) в составе 61 вагон (11 порожних) сообщением Тобол — Астана, — уточнили в пресс-службе. — Движению пассажирских поездов это не помешало».

Случившееся произошло из-за того, что рядом с рельсами, по которым двигался электровоз, были уложены «посторонние металлические предметы».

Ведутся проверочные мероприятия, инициировано досудебное расследование обстоятельств случившегося.

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