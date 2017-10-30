Грузовой состав сошел с рельсов на костанайской станции Тобол
Причиной происшествия стали находящиеся рядом с рельсами посторонние металлические предметы.
Причиной происшествия стали находящиеся рядом с рельсами посторонние металлические предметы.
АСТАНА, 30 окт — Sputnik. В Костанайской области на станции Тобол сошел с рельсов электровоз с 61 грузовым вагоном.
Факт происшествия, случившегося вечером 27 октября, корреспонденту агентства Sputnik Казахстан подтвердили в
«В Тарановском районе на станции Тобол произошел сход грузового электровоза № 519 одной колесной парой (без опрокидывания) в составе 61 вагон (11 порожних) сообщением Тобол — Астана, — уточнили в
Случившееся произошло
Ведутся проверочные мероприятия, инициировано досудебное расследование обстоятельств случившегося.