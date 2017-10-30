Грузовой состав сошел с рельсов на костанайской станции Тобол

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. В Костанайской области на станции Тобол сошел с рельсов электровоз с 61 грузовым вагоном.

Читайте также 70-летний водитель совершил смертельное ДТП в Атырау

Факт происшествия, случившегося вечером 27 октября, корреспонденту агентства Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

«В Тарановском районе на станции Тобол произошел сход грузового электровоза № 519 одной колесной парой (без опрокидывания) в составе 61 вагон (11 порожних) сообщением Тобол — Астана, — уточнили в пресс-службе. — Движению пассажирских поездов это не помешало».

Случившееся произошло из-за того, что рядом с рельсами, по которым двигался электровоз, были уложены «посторонние металлические предметы».