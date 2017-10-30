Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
08:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам запретили вывозить свинину из Зыково

Указов врио губернатора там сняли карантин по африканской чуме свиней.

Специалисты Россельхознадзора предупредили красноярцев о том, что на территории края сохраняется запрет на вывоз свинины из села Зыково, расположенном меньше чем в 30 км от Красноярска. Там в начале октября на подворье фермерского хозяйства была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Специалисты проводили мероприятия по дезинфекции, уничтожили полторы тысячи свиней, чтобы не допустить распространения заболевания. Указом врио губернатора Красноярского края от 20 октября карантин был отменен, 24 октября специалисты отчитались о том, что очаг заболевания полностью ликвидирован.

Вместе с тем специалисты предупреждают красноярцев и жителей края, что сохраняется ограничение на вывоз свиней и продуктов их убоя с территории очага заболевания. Животных и мясную продукцию, которая не прошла промышленную обработку при температуре 70 °C, запрещается в течение полугода вывозить с территорий, расположенных во второй угрожаемой зоны (в радиусе 100 км от села Зыково).

В Россельхознадзоре Newslab.ru рассказали, что исключение составляет только продукция ООО «Агроэлита», расположенного на территории Сухобузимского района Красноярского края: «Данное предприятие находится на территории второй угрожаемой зоны, но имеет четвертый, самый высокий уровень защиты, т. е. их продукцию безопасно можно вывозить за пределы угрожаемой зоны».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»
В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь