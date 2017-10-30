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08:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы Октябрьского осуждена за хищение денег у ветеранов

Чернушинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Октябрьского городского поселения.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием лицом своего служебного положения) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление лицом своими должностными полномочиями).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты проверки, проведенной прокуратурой в администрации Октябрьского муниципального района, в ходе которой выявлены факты незаконного взимания денежных средств с двух престарелых граждан, в том числе с 93-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, при реализации программы по переселению граждан из ветхого (аварийного) жилья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что в 2013 — 2014 годах администрацией Октябрьского городского поселения с ООО «Партнер» заключен договор купли-продажи квартир в строящемся доме в поселке Октябрьский для последующего предоставления их нуждающимся гражданам, проживающим в аварийных домах.

Бывшая чиновница и ее соучастник — директор указанной организации-застройщика, имея умысел на незаконное обогащение, войдя в доверие к потерпевшим, убедили их в правдоподобности факта, что данная недвижимость перейдет в собственность только в случае внесения определенной суммы предоплаты за будущее жилье. Граждане в силу своего преклонного возраста не усмотрели в действиях мошенников корыстного умысла и передали им более 700 тыс. руб. Впоследствии данные квартиры женщины получили безвозмездно. Кроме этого, заместитель главы поселения незаконно включила гражданина в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. В результате ему незаконно было предоставлено благоустроенное жилое помещение в домах социального жилищного фонда.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимую к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. руб. Ее соучастник директор ООО «Партнер» был ранее осужден Кунгурским городским судом Пермского края, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и возмещения в добровольном порядке, причиненного потерпевшим ущерба, он приговорен к штрафу в размере 300 тыс. руб.

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