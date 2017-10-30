Замглавы Октябрьского осуждена за хищение денег у ветеранов
Чернушинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Октябрьского городского поселения.
Чернушинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Октябрьского городского поселения.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием лицом своего служебного положения) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление лицом своими должностными полномочиями).
Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты проверки, проведенной прокуратурой в администрации Октябрьского муниципального района, в ходе которой выявлены факты незаконного взимания денежных средств с двух престарелых граждан, в том числе с 93-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, при реализации программы по переселению граждан из ветхого (аварийного) жилья.
Как сообщает
Бывшая чиновница и ее соучастник — директор указанной
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимую к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. руб. Ее соучастник директор ООО «Партнер» был ранее осужден Кунгурским городским судом Пермского края, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и возмещения в добровольном порядке, причиненного потерпевшим ущерба, он приговорен к штрафу в размере 300 тыс. руб.