В Омской области вандалы разрисовали нецензурными рисунками здание администрации
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее матерные надписи появились на стенах часовни, находящейся в центре Омска.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее матерные надписи появились на стенах часовни, находящейся в центре Омска.
Инцидент произошел 18-го октября в Колосовском районе. В правоохранительные органы обратился глава Новологиновского сельского поселения. Он сообщил, что ночью неизвестные разрисовали здание администрации нецензурными рисунками.
Если говорить языком протокола, неизвестные, имея умысел на осквернения зданий и порчи имущества в общественном месте, связанной с демонстрацией открытого пренебрежения к нормам закона, совершили акт вандализма. Что именно нарисовано на здании сельской администрации, не сообщается, но, судя по всему, речь идет о непристойных рисунках.
В минувшую субботу, как пояснили Om1.ru в
Отметим, что это второй подобный случай в регионе. Несколько дней назад неизвестные расписали непристойными надписями здание Ильинской часовни, находящейся напротив Омского музыкального театра. По некоторым данным, граффити, сделанные с помощью обычного баллончика с краской, появились среди бела дня. Хулиганы пока не найдены, несмотря на то, что указанный район просматривается с уличных камер видеонаблюдения.