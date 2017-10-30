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09:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области вандалы разрисовали нецензурными рисунками здание администрации

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее матерные надписи появились на стенах часовни, находящейся в центре Омска.

Инцидент произошел 18-го октября в Колосовском районе. В правоохранительные органы обратился глава Новологиновского сельского поселения. Он сообщил, что ночью неизвестные разрисовали здание администрации нецензурными рисунками.

Если говорить языком протокола, неизвестные, имея умысел на осквернения зданий и порчи имущества в общественном месте, связанной с демонстрацией открытого пренебрежения к нормам закона, совершили акт вандализма. Что именно нарисовано на здании сельской администрации, не сообщается, но, судя по всему, речь идет о непристойных рисунках.

В минувшую субботу, как пояснили Om1.ru в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Вандалам грозит до трех месяцев ареста.

Отметим, что это второй подобный случай в регионе. Несколько дней назад неизвестные расписали непристойными надписями здание Ильинской часовни, находящейся напротив Омского музыкального театра. По некоторым данным, граффити, сделанные с помощью обычного баллончика с краской, появились среди бела дня. Хулиганы пока не найдены, несмотря на то, что указанный район просматривается с уличных камер видеонаблюдения.

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