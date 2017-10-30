В Омской области вандалы разрисовали нецензурными рисунками здание администрации

Инцидент произошел 18-го октября в Колосовском районе. В правоохранительные органы обратился глава Новологиновского сельского поселения. Он сообщил, что ночью неизвестные разрисовали здание администрации нецензурными рисунками.

Если говорить языком протокола, неизвестные, имея умысел на осквернения зданий и порчи имущества в общественном месте, связанной с демонстрацией открытого пренебрежения к нормам закона, совершили акт вандализма. Что именно нарисовано на здании сельской администрации, не сообщается, но, судя по всему, речь идет о непристойных рисунках.

В минувшую субботу, как пояснили Om1.ru в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Вандалам грозит до трех месяцев ареста.