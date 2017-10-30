В Башкирии в ДТП с пешеходами пострадали женщина и ребенок
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. ДТП с участием пешеходов произошло сегодня утром в городе Туймазах на улице Чапаева.
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УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. ДТП с участием пешеходов произошло сегодня утром в городе Туймазах на улице Чапаева.
Фото и видео с места происшествия пользователи соцсетей разместили в группе «ДТП и ЧП. Туймазы Октябрьский».
По предварительным данным, водитель легковушки сбил женщину с ребенком. В результате наезда пешеходы получили серьезные травмы и были госпитализированы.