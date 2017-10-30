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08:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в ДТП с пешеходами пострадали женщина и ребенок

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. ДТП с участием пешеходов произошло сегодня утром в городе Туймазах на улице Чапаева.

Фото и видео с места происшествия пользователи соцсетей разместили в группе «ДТП и ЧП. Туймазы Октябрьский».

По предварительным данным, водитель легковушки сбил женщину с ребенком. В результате наезда пешеходы получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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