На ул. Багратиона на автомобиль упали строительные леса

На ул. Багратиона на автомобиль упали строительные леса

На улице Багратиона в областном центре сильный ветер повалил на припаркованный автомобиль строительные леса. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».