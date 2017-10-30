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10:38 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Багратиона на автомобиль упали строительные леса

На улице Багратиона в областном центре сильный ветер повалил на припаркованный автомобиль строительные леса. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

По предварительной информации, никто не пострадал.

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