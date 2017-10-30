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09:31 (мск), источник: Новости Перми

В ДТП в Очерском районе погиб мужчина

Авария, которая произошла в минувшие выходные в Пермском крае, унесла жизнь пассажира отечественного автомобиля. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по краю, 28 октября в 02:00 в Очерском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил опрокидывание легковушки в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В ДТП погиб 60-летний пассажир ВАЗа. Мужчина скончался на месте происшествия.

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