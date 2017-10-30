В ДТП в Очерском районе погиб мужчина

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по краю, 28 октября в 02:00 в Очерском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил опрокидывание легковушки в кювет с дальнейшим опрокидыванием.



В ДТП погиб 60-летний пассажир ВАЗа. Мужчина скончался на месте происшествия.