В ДТП в Очерском районе погиб мужчина
Авария, которая произошла в минувшие выходные в Пермском крае, унесла жизнь пассажира отечественного автомобиля. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария, которая произошла в минувшие выходные в Пермском крае, унесла жизнь пассажира отечественного автомобиля. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
По сообщению
В ДТП погиб 60-летний пассажир ВАЗа. Мужчина скончался на месте происшествия.