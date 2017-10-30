На Южном Урале пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым

Известно, что мужчина ушел из дома утром 15 октября — с тех пор его никто не видел. Свой телефон Александр оставил в квартире, взяв с собой лишь сим-карту с выходом в интернет. Последний раз мужчину видели возле магазина «Алиса» на Академика Павлова.