На Южном Урале пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым
В Миассе нашли мертвым мужчину, который пропал две недели назад. 40-летнего Александра К. действительно обнаружили мертвым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
В Миассе нашли мертвым мужчину, который пропал две недели назад. 40-летнего Александра К. действительно обнаружили мертвым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Известно, что мужчина ушел из дома утром 15 октября — с тех пор его никто не видел. Свой телефон Александр оставил в квартире, взяв с собой лишь
Сейчас в обстоятельствах смерти Александра будут разбираться следователи, у него остались жена и двое детей.