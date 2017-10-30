Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
09:33 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым

В Миассе нашли мертвым мужчину, который пропал две недели назад. 40-летнего Александра К. действительно обнаружили мертвым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что мужчина ушел из дома утром 15 октября — с тех пор его никто не видел. Свой телефон Александр оставил в квартире, взяв с собой лишь сим-карту с выходом в интернет. Последний раз мужчину видели возле магазина «Алиса» на Академика Павлова.

Сейчас в обстоятельствах смерти Александра будут разбираться следователи, у него остались жена и двое детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
РИА "Накануне.RU" признано лучшим аналитическим СМИ в конкурсе "Рублёвая зона"
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь