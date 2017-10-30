Крупное предприятие в Башкирии задолжало работникам 12 млн рублей

В Сибае прокуратура добилась выплаты работникам НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» более 12 миллионов рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Ситуация с выплатой зарплаты в предприятии находится на контроле прокуратуры города с 2016 года. Ранее ведомство добилось выдачи сотрудникам свыше 27 миллионов рублей долга за апрель 2017 года. В июле организация вновь задолжала перед 640 работниками более 12 миллионов рублей.