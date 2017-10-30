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15:51 (мск), источник: АиФ Уфа

Крупное предприятие в Башкирии задолжало работникам 12 млн рублей

Случай задержки зарплаты сотрудникам у организации не первый.

В Сибае прокуратура добилась выплаты работникам НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» более 12 миллионов рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Ситуация с выплатой зарплаты в предприятии находится на контроле прокуратуры города с 2016 года. Ранее ведомство добилось выдачи сотрудникам свыше 27 миллионов рублей долга за апрель 2017 года. В июле организация вновь задолжала перед 640 работниками более 12 миллионов рублей.

По инициативе прокурора города организация оштрафована за невыплату зарплаты на 50 тысяч рублей. Кроме того, от руководителя компании потребовали погасить долг.

После прокурорского вмешательства долг перед работниками был погашен.

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