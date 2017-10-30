Крупное предприятие в Башкирии задолжало работникам 12 млн рублей
Случай задержки зарплаты сотрудникам у организации не первый.
Случай задержки зарплаты сотрудникам у организации не первый.
В Сибае прокуратура добилась выплаты работникам НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» более 12 миллионов рублей зарплаты. Об этом сообщает
По инициативе прокурора города организация оштрафована за невыплату зарплаты на 50 тысяч рублей. Кроме того, от руководителя компании потребовали погасить долг.
После прокурорского вмешательства долг перед работниками был погашен.