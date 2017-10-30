Пермяка осудили за то, что он не лечил дочь от туберкулёза
Отец не обеспечил ребёнку надлежащих условий и ухода.
Отец не обеспечил ребёнку надлежащих условий и ухода.
Пермяка осудили за то, что он не лечил дочь от туберкулёза.
Его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.
Туберкулёз у девочки обнаружили в 2015 году. Ей выдали направление к
В мае 2017 года прокуратура провела проверку по выявлению причин и условий, способствующих развитию болезни у девочки. Как удалось установить сотрудникам ведомства, отец ребёнка долгое время не обеспечивал соблюдение норм гигиены, а также пренебрегал нуждами дочери.
В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело. Суд признал 45-летнего пермяка виновным в преступлении. Мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ.
Сейчас девочка находится на лечении в детском санатории.