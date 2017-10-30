Пермяка осудили за то, что он не лечил дочь от туберкулёза.

Его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Туберкулёз у девочки обнаружили в 2015 году. Ей выдали направление к врачу-фтизиатру, но родитель так и не привёл дочь на приём и не делал ничего для лечения ребёнка. Соответствующую медицинскую помощь девочка получила лишь после вмешательства в ситуацию образовательного учреждения.

В мае 2017 года прокуратура провела проверку по выявлению причин и условий, способствующих развитию болезни у девочки. Как удалось установить сотрудникам ведомства, отец ребёнка долгое время не обеспечивал соблюдение норм гигиены, а также пренебрегал нуждами дочери.

В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело. Суд признал 45-летнего пермяка виновным в преступлении. Мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ.