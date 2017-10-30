В Калининграде возможны перебои в работе общественного транспорта
В регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков.
В регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков.
Мэрия Калининграда предупреждает жителей города о возможных перебоях в работе общественного транспорта.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными осадками и нагонными явлениями, вызвавшими подтопления на некоторых улицах Калининграда, 30 октября, особенно в утренние часы, возможны перебои в работе общественного транспорта», — говорится в сообщении администрации города.
Сообщается, что все городские службы работают в усиленном режиме — очищают ливневые канализации и устраняют заторы.
Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выпало больше трети месячной нормы осадков. Региональное управление МЧС приведено в режим повышенной готовности.