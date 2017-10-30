В Калининграде возможны перебои в работе общественного транспорта

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Калининграда предупреждает жителей города о возможных перебоях в работе общественного транспорта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными осадками и нагонными явлениями, вызвавшими подтопления на некоторых улицах Калининграда, 30 октября, особенно в утренние часы, возможны перебои в работе общественного транспорта», — говорится в сообщении администрации города.

Сообщается, что все городские службы работают в усиленном режиме — очищают ливневые канализации и устраняют заторы.