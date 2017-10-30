В Озёрске спасатели достали из полыньи двух подростков
Один из мальчиков находится в реанимации с сильным переохлаждением.
Один из мальчиков находится в реанимации с сильным переохлаждением.
На озере Большая Нанога двое подростков провалились под лед, сообщают в
ЧП произошло 29 октября В 200 метрах от берега в полынье барахтались два мальчика. Одному из подростков удалось самостоятельно выбраться на берег. За вторым ребенком пришлось нырять, потому как он ушел под воду. Подростка доставили в реанимацию с сильным переохлаждением.
Спасатели напоминают, если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно нужно сообщить об этом по номеру 112.