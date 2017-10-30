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09:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Озёрске спасатели достали из полыньи двух подростков

Один из мальчиков находится в реанимации с сильным переохлаждением.

На озере Большая Нанога двое подростков провалились под лед, сообщают в поисково-спасательной службе Озёрска.

ЧП произошло 29 октября В 200 метрах от берега в полынье барахтались два мальчика. Одному из подростков удалось самостоятельно выбраться на берег. За вторым ребенком пришлось нырять, потому как он ушел под воду. Подростка доставили в реанимацию с сильным переохлаждением.

Спасатели напоминают, если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно нужно сообщить об этом по номеру 112.

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