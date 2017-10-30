В Озёрске спасатели достали из полыньи двух подростков

ЧП произошло 29 октября В 200 метрах от берега в полынье барахтались два мальчика. Одному из подростков удалось самостоятельно выбраться на берег. За вторым ребенком пришлось нырять, потому как он ушел под воду. Подростка доставили в реанимацию с сильным переохлаждением.