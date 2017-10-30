Под Сызранью ВАЗ-2115 «припарковался» на отбойнике

На трассе «Сызрань — Ульяновск» водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и заехал на дорожное ограждение. О пострадавших в данном ДТП, которое некоторые комментаторы в соцсетях окрестили репетицией езды монорельсового транспорта, не сообщается.