Под Сызранью ВАЗ-2115 «припарковался» на отбойнике
Утром в понедельник, 30 октября, автомобилисты стали свидетелями необычного ДТП.
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Утром в понедельник, 30 октября, автомобилисты стали свидетелями необычного ДТП.
На трассе «Сызрань — Ульяновск» водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и заехал на дорожное ограждение. О пострадавших в данном ДТП, которое некоторые комментаторы в соцсетях окрестили репетицией езды монорельсового транспорта, не сообщается.