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10:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мы хотим дышать: Хабаровчане вышли на пикет против задымления города

Жители краевого центра страдают от гари и дыма, и требуют от властей принять меры для тушения пожаров.

Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.

В Хабаровске прошел пикет против дыма в городе — активисты от имени горожан заявили о праве дышать чистым воздухом. В ходе «противодымного» пикета были собраны подписи под обращением во властные структуры, рассказала ИА AmurMedia организатор пикета Анастасия Легалина.

Ежегодно хабаровчане задыхаются от палов сухой травы, а власти не принимают никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Активисты города возмущены опасной экологической обстановкой, которая возникает в результате пожаров. Люди вышли на пикет с плакатами «Хабаровск против дыма», «Мы хотим дышать». Самих пикетчиков было немного, примерно, человек 15, но им удалось привлечь внимание. К ним подходили люди, говорили слова поддержки, ставили подписи под обращением во властные и природоохранные структуры.

— Постоянно, два раз в год Хабаровск заволакивает дымом, — поясняет Анастасия Легалина. — Согласно официальным сводкам, горит в Китае и ЕАО. Я живу в микрорайоне «Строитель» и каждый день вижу полыхающие пожары на Большом Уссурийском, которые никто не тушит. Власти почему-то отрицают очевидные факты о том, что горит у нас под боком, предпочитая возлагать всю вину за смог на Китай.

По словам Анастасии и других участников пикета, горит левобережье, горит Большой Уссурийский остров, Хабаровский район и район имени Лазо. В соцсетях постоянно появляются фотографии пожаров, люди жалуются на плохое самочувствие, но со стороны властей никаких мер не принимается. Время от времени дым затихает, но не потому что пожары потушили. Причины более прозаичны — прошел дождь, переменился ветер и так далее.

— Сильнее всего от смога страдают дети, пожилые люди, беременные женщины, — продолжает Анастасия, которая сама находится на последнем месяце беременности и беспокоится за здоровье будущего ребенка. — Помните, летом 1998 года Хабаровск был окутан дымом пожаров. Среди детей рожденных в тот период очень много с различными патологиями. Врачи так и называли тех малышей — «дымные дети». Я не хочу, чтобы пострадал мой ребенок: стараюсь лишний раз не выходить на улицу, пользуюсь защитными масками. Но ведь это не решение проблемы?

По информации Анастасии Легалиной, в 2015 году Всемирный банк выделил правительству региона 20 млн долларов. Деньги должны были пойти на обновление техники для тушения природных пожаров.

— На деле была закуплена лишь спецодежда для пожарных, — говорит активистка. — Контроль за окружающей средой в крае ведут сразу несколько ведомств, а ситуация с палами не меняется из года в год. Мы хотим знать, почему не тушат пожары, почему хабаровчане вынуждены дышать воздухом с вредными примесями.

На пикете активисты собрали подписи под обращениями сразу в три ведомства: природоохранную прокуратуру, прокуратуры Хабаровского края и Еврейской автономной области. За час активисты собрали полсотни подписей, что говорит о том, что проблема ядовитого дыма беспокоит многих хабаровчан.

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