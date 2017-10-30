Мы хотим дышать: Хабаровчане вышли на пикет против задымления города
Жители краевого центра страдают от гари и дыма, и требуют от властей принять меры для тушения пожаров.
Жители краевого центра страдают от гари и дыма, и требуют от властей принять меры для тушения пожаров.
Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.
В Хабаровске прошел пикет против дыма в городе — активисты от имени горожан заявили о праве дышать чистым воздухом. В ходе «противодымного» пикета были собраны подписи под обращением во властные структуры, рассказала ИА AmurMedia организатор пикета Анастасия Легалина.
Ежегодно хабаровчане задыхаются от палов сухой травы, а власти не принимают никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Активисты города возмущены опасной экологической обстановкой, которая возникает в результате пожаров. Люди вышли на пикет с плакатами «Хабаровск против дыма», «Мы хотим дышать». Самих пикетчиков было немного, примерно, человек 15, но им удалось привлечь внимание. К ним подходили люди, говорили слова поддержки, ставили подписи под обращением во властные и природоохранные структуры.
— Постоянно, два раз в год Хабаровск заволакивает дымом, — поясняет Анастасия Легалина. — Согласно официальным сводкам, горит в Китае и ЕАО. Я живу в микрорайоне «Строитель» и каждый день вижу полыхающие пожары на Большом Уссурийском, которые никто не тушит. Власти
— Сильнее всего от смога страдают дети, пожилые люди, беременные женщины, — продолжает Анастасия, которая сама находится на последнем месяце беременности и беспокоится за здоровье будущего ребенка. — Помните, летом 1998 года Хабаровск был окутан дымом пожаров. Среди детей рожденных в тот период очень много с различными патологиями. Врачи так и называли тех малышей — «дымные дети». Я не хочу, чтобы пострадал мой ребенок: стараюсь лишний раз не выходить на улицу, пользуюсь защитными масками. Но ведь это не решение проблемы?
По информации Анастасии Легалиной, в 2015 году Всемирный банк выделил правительству региона 20 млн долларов. Деньги должны были пойти на обновление техники для тушения природных пожаров.
— На деле была закуплена лишь спецодежда для пожарных, — говорит активистка. — Контроль за окружающей средой в крае ведут сразу несколько ведомств, а ситуация с палами не меняется из года в год. Мы хотим знать, почему не тушат пожары, почему хабаровчане вынуждены дышать воздухом с вредными примесями.
На пикете активисты собрали подписи под обращениями сразу в три ведомства: природоохранную прокуратуру, прокуратуры Хабаровского края и Еврейской автономной области. За час активисты собрали полсотни подписей, что говорит о том, что проблема ядовитого дыма беспокоит многих хабаровчан.