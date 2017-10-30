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10:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана

Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры, которые плохо разбираются в современных технологиях.

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Новая схема телефонного мошенничества, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному банку и SIM-карте, набирает популярность в России. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке. Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры, которые плохо разбираются в современных технологиях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

По данным издания, мошенники звонят россиянам под видом провайдеров мобильной связи или инженеров компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. Ничего не подозревающие абоненты выполняют команду и добровольно предоставляют сведения о балансе на банковской карте или счете телефона. Тем временем мошенники выводят все денежные средства.

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