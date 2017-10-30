Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана
Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры, которые плохо разбираются в современных технологиях.
Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры, которые плохо разбираются в современных технологиях.
Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.
Новая схема телефонного мошенничества, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному банку и
По данным издания, мошенники звонят россиянам под видом провайдеров мобильной связи или инженеров компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. Ничего не подозревающие абоненты выполняют команду и добровольно предоставляют сведения о балансе на банковской карте или счете телефона. Тем временем мошенники выводят все денежные средства.