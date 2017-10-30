Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана

Новая схема телефонного мошенничества, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному банку и SIM-карте, набирает популярность в России. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке. Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры, которые плохо разбираются в современных технологиях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».