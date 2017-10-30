При пожаре в нежилом доме в Калинковичах погиб мужчина

Источник: БЕЛТА

30 октября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Милиция устанавливает личность мужчины, погибшего при пожаре в нежилом доме в Калинковичах, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла по улице Данилова днем 29 октября. Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля деревянного дома была полностью охвачена огнем. В помещении веранды обнаружен труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.

Огнем уничтожена дощатая веранда, повреждены кровля, стены и имущество. Одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще одну жизнь огонь унес в этот же день в Гомельском районе. Утром спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в поселке Ильич. Внутри деревянного жилого дома было слабое задымление. На крыльце обнаружен труп хозяина 1962 года рождения, которого из горящей комнаты до прибытия подразделений МЧС вынес сосед.