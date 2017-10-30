При пожаре в нежилом доме в Калинковичах погиб мужчина
Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля деревянного дома была полностью охвачена огнем. В помещении веранды обнаружен труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля деревянного дома была полностью охвачена огнем. В помещении веранды обнаружен труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.
30 октября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Милиция устанавливает личность мужчины, погибшего при пожаре в нежилом доме в Калинковичах, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла по улице Данилова днем 29 октября. Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля деревянного дома была полностью охвачена огнем. В помещении веранды обнаружен труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.
Огнем уничтожена дощатая веранда, повреждены кровля, стены и имущество. Одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще одну жизнь огонь унес в этот же день в Гомельском районе. Утром спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в поселке Ильич. Внутри деревянного жилого дома было слабое задымление. На крыльце обнаружен труп хозяина 1962 года рождения, которого из горящей комнаты до прибытия подразделений МЧС вынес сосед.
Пожар потушен до прибытия подразделений МЧС соседкой при помощи подручных средств. Огнем повреждены постельные принадлежности и пол в комнате. Проверку проводит