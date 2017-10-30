Колесов: Ураган «Герварт» не грозит Петербургу
Стихия, с воскресенья бушующая в Европе, не отразится на погоде Северной столицы — ураган «Герварт» не добавит скорости северному ветру.
Стихия, с воскресенья бушующая в Европе, не отразится на погоде Северной столицы — ураган «Герварт» не добавит скорости северному ветру.
Как рассказал «Фонтанке» 30 октября главный синоптик города Александр Колесов, шансов дойти до Петербурга у урагана «Герварт» нет — он обрушился на Германию и Польшу, может захватить Украину и Белоруссию, но после этого будет постепенно ослабевать. По данным СМИ, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек.
Максимум, чего можно ждать петербуржцам, по словам Колесова — это более свежего ветра во вторник, 31 октября. Но «ответственность» за это лежит, скорее, на уходящем циклоне.
Напомним, синоптики в последние дни октября пообещали практически непрекращающиеся осадки и небо без просветов.