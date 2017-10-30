Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после неудачной драки
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12:31 (мск), источник: Фонтанка

Колесов: Ураган «Герварт» не грозит Петербургу

Стихия, с воскресенья бушующая в Европе, не отразится на погоде Северной столицы — ураган «Герварт» не добавит скорости северному ветру.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 81% 745 мм рт. ст. 7 м/с
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как рассказал «Фонтанке» 30 октября главный синоптик города Александр Колесов, шансов дойти до Петербурга у урагана «Герварт» нет — он обрушился на Германию и Польшу, может захватить Украину и Белоруссию, но после этого будет постепенно ослабевать. По данным СМИ, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек.

Читайте также
Новая неделя в Петербурге начнется с дождя и мокрого снега
Разгулявшаяся непогода также оставила без света около тысячи человек и приостановила движение поездов в Германии.

Максимум, чего можно ждать петербуржцам, по словам Колесова — это более свежего ветра во вторник, 31 октября. Но «ответственность» за это лежит, скорее, на уходящем циклоне.

Напомним, синоптики в последние дни октября пообещали практически непрекращающиеся осадки и небо без просветов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Россия и Финляндия обмениваются инновациями
Депутатов и покойников - по конкурсу
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь