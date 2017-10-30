В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет

Частный легкомоторный самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали.

Сообщается, что «Герварт» обрушился на Европу в субботу, его жертвами уже стали шесть человек: по два человека погибли в Германии, Чехии и Польше. Скорость ветра превышала 100 километров в час.