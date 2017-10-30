Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Назван лучший способ мыть фрукты
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Таиланд прощается с королем
09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет

Ураган «Герварт», обрушившийся на Европу, сдул с посадочной полосы аэропорта немецкого города Бремен российский самолет. Об этом сообщает Weser Kurier.

Частный легкомоторный самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали.

Аэропорт были вынуждены закрыть из-за разбушевавшейся стихии.

Сообщается, что «Герварт» обрушился на Европу в субботу, его жертвами уже стали шесть человек: по два человека погибли в Германии, Чехии и Польше. Скорость ветра превышала 100 километров в час.

Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь