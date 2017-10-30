Стали известны подробности смерти юной пермской модели

По словам консула Андрея Куликова, причиной смерти могла стать полиорганная недостаточность, осложненная сепсисом и поражением нервной системы, однако окончательные причины смерти девочки станут известны только после вскрытия. Сейчас мать подростка находится в России, без ее согласия никаких манипуляций с телом производить нельзя, сообщает life.ru.