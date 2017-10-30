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10:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

В трех районах Волгограда встали трамваи из-за дорожных аварий

В Красноармейском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда утром 30 октября произошла временная приостановка движения трамваев.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, в Красноармейском районе трамваи не могли курсировать в сторону кольца на заводе «Каустик» и в сторону остановки «Судоверфь» из-за ДТП около остановки «Улица Марийская».

В Дзержинском районе водитель иномарки протаранил трамвай около остановки «Раздольная» в поселке Ангарском. В настоящее время движение электротранспорта здесь возобновлено.

В Центральном районе Skoda Yeti, проезжая пути, врезалась в трамвай между остановками «Детский центр» и «Краснознаменская».

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