В трех районах Волгограда встали трамваи из-за дорожных аварий

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, в Красноармейском районе трамваи не могли курсировать в сторону кольца на заводе «Каустик» и в сторону остановки «Судоверфь» из-за ДТП около остановки «Улица Марийская».

В Дзержинском районе водитель иномарки протаранил трамвай около остановки «Раздольная» в поселке Ангарском. В настоящее время движение электротранспорта здесь возобновлено.