Жители Астаны жалуются на заполонивших город клопов
Столичные жители жалуются на клопов, которые стали появляться в квартирах многоэтажных домов.
Столичные жители жалуются на клопов, которые стали появляться в квартирах многоэтажных домов.
Читатели NUR.KZ из Астаны присылают на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото и видео с клопами, которые, по их информации, распространились по всему городу.
«Живу на съемной квартире. В июле появились эти соседи, боремся уже 4 месяца. Две соседние квартиры
Это что за столица такая? Дезинфекция денег требует немыслимых. Как оказалось не только мы этим страдаем, пусть меня накажут, но не владельцы ли дезинфицирующие нас клопами наградили? При мне два года дом жил, квартиранты менялись, а этих тварей не было, — сообщила жительница столицы.
Подобные сообщения присылают и другие жители Астаны.
Ситуацию прокомментировала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента общественного здоровья города Астаны Нагима Шатаева.
«Основной источник распространения клопов — съемные квартиры и общежития. Часто съемные квартиры бывают переполненными и вместо
При обнаружении клопов квартиранты бросают это жилье и переезжают на новые квартиры, а вместе с ними и паразиты. Клопы из брошенной квартиры ползут по вентиляционным каналам и через щели в стенах в соседние квартиры, и начинают кусать их жильцов.
Во вторник в акимате Сарыааркинского района прошло тематическое совещание по борьбе с клопами, на котором присутствовали представители КСК, ИП и ТОО, занимающиеся дезинфекцией. Там объяснили, что при выведении паразитов нужно делать заградительную обработку, то есть нужно травить не только в квартире, откуда поступил вызов, но также захватить соседние квартиры по бокам, сверху и снизу.
Также нужно отметить, что для профилактики разведения клопов нужно делать проветривания жилья. Клопы любят тепло и влагу, и не переносят резкие перепады температур. И главное, нужно обращаться к специалистам, а не пытаться вывести клопов самостоятельно при помощи средств, купленных на базаре и не стесняться привлекать к потравке соседей, — подчеркнула специалист.