Волгоградке дали 1,5 года колонии-поселения за поджог дома соседей и отчима
Суд приговорил 37-летнюю Любовь Бурдину к 1,5 годам лишения свободы в
Суд приговорил 37-летнюю Любовь Бурдину к 1,5 годам лишения свободы в
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, поджоги произошли в станице Сиротино. Женщина из неприязни к соседям в апреле 2017 года ночью проникла к ним во двор и с помощью спичек и бумаги подожгла дом. Огонь полностью уничтожил его. Спасти семейную пару из горящего дома помогли случайные прохожие. В июне Любовь Бурдина, обидевшись на отчима, тоже жившего по соседству, подожгла и его дом. Мужчина смог сам выбраться из горящего здания. Огонь полностью уничтожил дом.
Вину в содеянном женщина признала. Однако приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.