Волгоградке дали 1,5 года колонии-поселения за поджог дома соседей и отчима

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, поджоги произошли в станице Сиротино. Женщина из неприязни к соседям в апреле 2017 года ночью проникла к ним во двор и с помощью спичек и бумаги подожгла дом. Огонь полностью уничтожил его. Спасти семейную пару из горящего дома помогли случайные прохожие. В июне Любовь Бурдина, обидевшись на отчима, тоже жившего по соседству, подожгла и его дом. Мужчина смог сам выбраться из горящего здания. Огонь полностью уничтожил дом.