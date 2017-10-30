В Кишиневе новорожденный едва не погиб от материнского молока
В минувшие выходные в скорую помощь поступило сообщение о захлебнувшемся молоком матери новорожденном. К 8-дневному малышу скорая приехала крайне быстро.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В минувшие выходные в скорую помощь поступило сообщение о захлебнувшемся молоком матери новорожденном. К 8-дневному малышу скорая приехала крайне быстро.
Машина скорой помощи прибыла на помощь в течении пяти минут.
Врачи оказали необходимую помощь ребенку и он смог нормально дышать. В то время, как новорожденного везли в больницу, он был подключен к кислороду. В больницу он прибыл в стабильном состоянии.
Жизни ребенка ничто не угрожает.