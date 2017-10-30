Роспотребнадзор оштрафовал детские сады Иркутской области на 1,7 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор выписал штрафы детским садам Приангарья на сумму 1,7 млн рублей. За девять месяцев текущего года специалистами проведены проверки 266-ти муниципальных дошкольных организаций, в деятельности 236-ти — выявлены нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения в технологии приготовления блюд, несоответствие приготовленного блюда по калорийности, по содержанию витамина С, прием на пищеблоки продуктов без сопроводительных документов, нарушение условий хранения продуктов, а также нарушения в организации питьевого режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено нарушение требований содержания помещений по микроклимату и несоответствие материально-технической базы учреждения требованиям законодательства.