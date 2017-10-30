Роспотребнадзор оштрафовал детские сады Иркутской области на 1,7 млн рублей
Контролирующий орган проверил 266 дошкольных учреждений.
Контролирующий орган проверил 266 дошкольных учреждений.
Роспотребнадзор выписал штрафы детским садам Приангарья на сумму 1,7 млн рублей. За девять месяцев текущего года специалистами проведены проверки 266-ти муниципальных дошкольных организаций, в деятельности 236-ти — выявлены нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения в технологии приготовления блюд, несоответствие приготовленного блюда по калорийности, по содержанию витамина С, прием на пищеблоки продуктов без сопроводительных документов, нарушение условий хранения продуктов, а также нарушения в организации питьевого режима», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлено нарушение требований содержания помещений по микроклимату и несоответствие
По всем выявленным нарушениям составлено 368 протоколов об административном правонарушении.