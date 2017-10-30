Депутат лишился мандата из-за махинаций с землёй в Башкирии
Он выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли.
Он выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли.
По требованию прокуратуры Баймакского района, досрочно прекращены полномочия осужденного депутата Мукасовского сельсовета. Об этом сообщает
Установлено, что глава и депутат сельсовета выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли в селе Казанка. Женщина оформила участок стоимостью свыше 390 тысяч рублей в собственность, нарушив права законного хозяина земли.
За «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», депутата осудили к условному лишению свободы. После прокурорской проверки он ушел с должности главы сельсовета.
Учитывая, что мужчина нарушил антикоррупционные требования, народный избранник лишился и полномочий депутата.