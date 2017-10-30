Депутат лишился мандата из-за махинаций с землёй в Башкирии

По требованию прокуратуры Баймакского района, досрочно прекращены полномочия осужденного депутата Мукасовского сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что глава и депутат сельсовета выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли в селе Казанка. Женщина оформила участок стоимостью свыше 390 тысяч рублей в собственность, нарушив права законного хозяина земли.

За «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», депутата осудили к условному лишению свободы. После прокурорской проверки он ушел с должности главы сельсовета.