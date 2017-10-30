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11:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Депутат лишился мандата из-за махинаций с землёй в Башкирии

Он выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли.

По требованию прокуратуры Баймакского района, досрочно прекращены полномочия осужденного депутата Мукасовского сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что глава и депутат сельсовета выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую ее право на 5,6 соток земли в селе Казанка. Женщина оформила участок стоимостью свыше 390 тысяч рублей в собственность, нарушив права законного хозяина земли.

За «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», депутата осудили к условному лишению свободы. После прокурорской проверки он ушел с должности главы сельсовета.

Учитывая, что мужчина нарушил антикоррупционные требования, народный избранник лишился и полномочий депутата.

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