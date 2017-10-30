Полиция разыскивает обокравшую пенсионеров молдаванку

Череда преступлений началась в 2016 году, когда стали поступать многочисленные сообщения о кражах в Тюменской области.

Схема преступников выглядела следующим образом: пенсионеру звонила девушка, представлявшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Пожилому человеку сообщали ужасную новость в стране грядет денежная реформа и все деньги требуют обмена. Затем к пенсионеру приезжали две женщины и меняли настоящие деньги на бумажки от банка прикола. Таким образом мошенники обокрали 10 пенсионеров на сумму в 2,2 миллиона рублей, пишет bloknot-moldova. md.