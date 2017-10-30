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11:25 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция разыскивает обокравшую пенсионеров молдаванку

По сообщениям российской полиции, молдаванка Сильвия Фарыма глава преступной группировки, обворовывающей пожилых жителей Сибири.

Источник: Actualitati.md

Череда преступлений началась в 2016 году, когда стали поступать многочисленные сообщения о кражах в Тюменской области.

Схема преступников выглядела следующим образом: пенсионеру звонила девушка, представлявшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Пожилому человеку сообщали ужасную новость в стране грядет денежная реформа и все деньги требуют обмена. Затем к пенсионеру приезжали две женщины и меняли настоящие деньги на бумажки от банка прикола. Таким образом мошенники обокрали 10 пенсионеров на сумму в 2,2 миллиона рублей, пишет bloknot-moldova.md.

Полиции удалось задержать подельников женщины, но ей удалось сбежать. Не исключается, что организатор преступной схемы бежала домой.

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