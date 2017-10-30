Полиция разыскивает обокравшую пенсионеров молдаванку
По сообщениям российской полиции, молдаванка Сильвия Фарыма глава преступной группировки, обворовывающей пожилых жителей Сибири.
По сообщениям российской полиции, молдаванка Сильвия Фарыма глава преступной группировки, обворовывающей пожилых жителей Сибири.
Череда преступлений началась в 2016 году, когда стали поступать многочисленные сообщения о кражах в Тюменской области.
Схема преступников выглядела следующим образом: пенсионеру звонила девушка, представлявшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Пожилому человеку сообщали ужасную новость в стране грядет денежная реформа и все деньги требуют обмена. Затем к пенсионеру приезжали две женщины и меняли настоящие деньги на бумажки от банка прикола. Таким образом мошенники обокрали 10 пенсионеров на сумму в 2,2 миллиона рублей, пишет
Полиции удалось задержать подельников женщины, но ей удалось сбежать. Не исключается, что организатор преступной схемы бежала домой.