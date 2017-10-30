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11:10 (мск), источник: РБК

В подмосковной электричке произошло «задымление»

В подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Щербинка — Новоиерусалимская (станция в городе Истра), возникло «задымление». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По информации представителей пассажирской компании, инцидент произошел в 8:30 мск. Задымление было зафиксировано в пятом вагоне состава. «В целях безопасности электропоезд был остановлен на остановочном пункте Покровское-Стрешнево. Пассажиров попросили освободить вагоны», — отметили в пресс-службе, добавив, что «на место незамедлительно» был отправлен пожарный поезд, а также вызваны пожарные расчеты.

Причины задымления в настоящий момент выясняются.

При этом, как рассказал источник в экстренных службах ТАСС, следовавшая в Истру электричка была остановлена из-за короткого замыкания в шкафу токоприемника. Оно, по информации собеседника агентства, «произошло на площади 0,5 кв. м» и было «ликвидировано сотрудниками поездной бригады».

В связи с инцидентом движение поездов на участке, где случилось задымление, осуществляется «по соседним путям».

Также с увеличенным интервалом в сторону области ходят пригородные поезда на Рижском направлении, в Москву электрички ходят по расписанию.

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