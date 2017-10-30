В подмосковной электричке произошло «задымление»
В подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Щербинка — Новоиерусалимская (станция в городе Истра), возникло «задымление». Об этом РБК сообщили в
В подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Щербинка — Новоиерусалимская (станция в городе Истра), возникло «задымление». Об этом РБК сообщили в
По информации представителей пассажирской компании, инцидент произошел в 8:30 мск. Задымление было зафиксировано в пятом вагоне состава. «В целях безопасности электропоезд был остановлен на остановочном пункте
При этом, как рассказал источник в экстренных службах ТАСС, следовавшая в Истру электричка была остановлена
Также с увеличенным интервалом в сторону области ходят пригородные поезда на Рижском направлении, в Москву электрички ходят по расписанию.