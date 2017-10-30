В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале
По словам очевидцев, по неизвестной причине погибли около 30 особей.
По словам очевидцев, по неизвестной причине погибли около 30 особей.
Специалисты службы ветеринарии Иркутской области отправили на исследование патологические материалы с прибрежной полосы озера Байкал, где в конце минувшей недели были обнаружены несколько десятков погибших по неизвестным пока причинам нерп.
Как сообщили в
По данным «Интерфакса», речь идет примерно о 30 погибших нерпах, тела которых были обнаружены туристами. Очевидцы утверждали, что на тушах животных видны глубокие раны. Сейчас на месте ЧП также работают сотрудники Росрыболовства. Байкальская нерпа, или байкальский тюлень — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик Байкала. В настоящее время популяция нерпы в озере составляет около 100 тыс. голов.