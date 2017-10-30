Жителя Екатеринбурга судят за 22 кражи из торговых центров и магазинов
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в совершении 22 краж в торговых центрах и магазинах, готовится предстать перед судом.
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в совершении 22 краж в торговых центрах и магазинах, готовится предстать перед судом.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с сентября 2015 года по март 2017 года (до задержания органами полиции), мужчина, находясь в торговых центрах, павильонах, магазинах, жилых помещениях своих знакомых и других местах Екатеринбурга, пользовался удобной ситуацией, когда за его действиями никто не наблюдает, и похищал материальные ценности. Похищенное он затем сбывал, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.
Всего ему предъявлено обвинение в совершении 22 хищений имущества, общий ущерб составил свыше 950 тыс. руб.
Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы для рассмотрения по существу.