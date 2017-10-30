В Выселковском районе в загоревшемся автомобиле погибли два человека

Авария случилась на трассе Журавская — Тихорецк около 12:00. По предварительным данным, ВАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.