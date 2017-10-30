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11:30 (мск), источник: ЮГА.ру

В Выселковском районе в загоревшемся автомобиле погибли два человека

В Выселковском районе 28 октября произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще двое пострадали.

Источник: ЮГА.ру

Авария случилась на трассе Журавская — Тихорецк около 12:00. По предварительным данным, ВАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Машина загорелась. Погибли водитель легковушки и его 85-летний пассажир. Еще двух пассажиров 36 лет и 20 лет госпитализировали. Проводится проверка.

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