В Выселковском районе в загоревшемся автомобиле погибли два человека
В Выселковском районе 28 октября произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще двое пострадали.
В Выселковском районе 28 октября произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще двое пострадали.
Авария случилась на трассе Журавская — Тихорецк около 12:00. По предварительным данным, ВАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили порталу Юга.ру в
Машина загорелась. Погибли водитель легковушки и его 85-летний пассажир. Еще двух пассажиров 36 лет и 20 лет госпитализировали. Проводится проверка.