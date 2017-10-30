В Гомельском районе автомобиль сбил мальчика, перебегавшего дорогу
За рулем «Фольксвагена» находился 28-летний водитель. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, световозвращающими элементами обозначен не был.
За рулем «Фольксвагена» находился 28-летний водитель. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, световозвращающими элементами обозначен не был.
30 октября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. В агрогородке Урицкое Гомельского района автомобиль совершил наезд на 9-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.