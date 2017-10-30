Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Венгрия придумала, как жестко отомстить Украине за языковой закон
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Праздник миллиона огней
11:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомельском районе автомобиль сбил мальчика, перебегавшего дорогу

За рулем «Фольксвагена» находился 28-летний водитель. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, световозвращающими элементами обозначен не был.

Источник: БЕЛТА

30 октября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. В агрогородке Урицкое Гомельского района автомобиль совершил наезд на 9-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

За рулем «Фольксвагена» находился 28-летний водитель. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Силуанов рассказал о будущем украинского долга
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису 28 октября голливудская звезда с самой ослепительной улыбкой и искрометным чувством юмора отметила юбилей. В честь даты «Кино Mail.Ru» вспоминает все ее сильные стороны и лучшие роли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь