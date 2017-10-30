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11:11 (мск), источник: ТАСС

Бывший подполковник ФСИН осужден в Челябинской области на восемь лет за вымогательство

По данным прокуратуры, вместе с подельником он вымогал 5 млн рублей.

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области признал бывшего подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и его подельника виновными в вымогательстве 5 млн рублей и приговорил к 8 годам лишения свободы. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр областной прокуратуры.

«Пять миллионов рублей осужденные жители области вымогали у предпринимателя. <…> Приговором суда обоим назначено наказание по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Один из обвиняемых также лишен специального звания подполковника ФСИН», — говорится в сообщении.

В пресс-центре прокуратуры пояснили, что один из подельников регулярно угрожал потерпевшему по телефону, а другой, чтобы запугать, облил бензином капот автомобиля бывшей сожительницы предпринимателя. Оба были задержаны в феврале 2017 года полицией в момент передачи муляжа денег.

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