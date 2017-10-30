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11:42 (мск), источник: УралПолит.ру

Две легковушки столкнулись на трассе в Свердловской области — четверо пострадавших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. ВАЗ и «Хендэ Солярис» столкнулись на трассе в Свердловской области. Четыре человека пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ДТП случилось в минувшее воскресенье, в 21:00 на втором километре автодороги «поселок Северский — город Полевской». Водитель автомашины ВАЗ-21124 — 1987 года рождения неправильно выбрал скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в автомашину «Хендэ Солярис» под управлением водителя 1949 года рождения.

В результате аварии пострадали водители обеих машин. У первого закрытая травма черепа, сотрясение мозга, повреждение костей таза, у второго — ушиб правого плеча, и правого колена. Также пострадали пассажиры иномарки — женщина и мужчина. Женщина доставлена в больницу с тупой травмой живота и поясницы. Мужчина с вывихом левого бедра и ушибом груди.

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