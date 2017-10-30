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11:52 (мск), источник: РИА Новости

В Омске завели дело против педагогов интерната, где избили подростка

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи завели дело против преподавателей школы-интерната в Омске, где четверо воспитанников избили 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 5 города Омска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась, сообщили в ведомстве по Омской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил доследственную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

После инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из школы-интерната, но через несколько часов были разысканы сотрудниками полиции и доставлены в школу.

Отмечается, что следствием также допрошен педагог, который заходил в комнату сразу после конфликта, но, по версии следствия, не среагировал должным образом.

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 В Омске завели дело против педагогов интерната, где избили подростка
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