В Омске завели дело против педагогов интерната, где избили подростка

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 5 города Омска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась, сообщили в ведомстве по Омской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил доследственную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

После инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из школы-интерната, но через несколько часов были разысканы сотрудниками полиции и доставлены в школу.