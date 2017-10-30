В Омске завели дело против педагогов интерната, где избили подростка
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи завели дело против преподавателей
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи завели дело против преподавателей
«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коррекционной общеобразовательной
Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной
После инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из
Отмечается, что следствием также допрошен педагог, который заходил в комнату сразу после конфликта, но, по версии следствия, не среагировал должным образом.