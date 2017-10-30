У «Каскада» в Омске четыре автомобиля столкнулись «паровозиком»
В небольшой аварии никто не пострадал.
В небольшой аварии никто не пострадал.
Необычная авария произошла возле перекрестка проспекта Маркса и улицы Циолковского неподалеку от ТВЦ «Каскад». Столкнулись четыре автомобиля, образовав таким образом своеобразный паровозик.
ДТП произошло около 13:00, сообщают очевидцы в соцсетях и выложили видеоролик случившегося. Судя по видео, в «четверку» с прицепом влетела «десятка», в нее врезался автомобиль «Датсун Ондо», в который, в свою очередь, врезался «Фольксваген Поло».
Как пояснили в УГИБДД по Омской области, участники ДТП вызвали аварийного комиссара для разбора, посчитав происшествие незначительным.
УГИБДД УМВД по Омской области:
— Пострадавших в ДТП нет.