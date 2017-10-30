У «Каскада» в Омске четыре автомобиля столкнулись «паровозиком»

Необычная авария произошла возле перекрестка проспекта Маркса и улицы Циолковского неподалеку от ТВЦ «Каскад». Столкнулись четыре автомобиля, образовав таким образом своеобразный паровозик.

ДТП произошло около 13:00, сообщают очевидцы в соцсетях и выложили видеоролик случившегося. Судя по видео, в «четверку» с прицепом влетела «десятка», в нее врезался автомобиль «Датсун Ондо», в который, в свою очередь, врезался «Фольксваген Поло».

Как пояснили в УГИБДД по Омской области, участники ДТП вызвали аварийного комиссара для разбора, посчитав происшествие незначительным.

<div id="vk_post_-62832959_1107278"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62832959_1107278", -62832959, 1107278, 'wMgyNDjemPK5c4WIW2iy8zqZlnrR')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

УГИБДД УМВД по Омской области: