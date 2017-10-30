Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Ургант высмеял "вопрос Дудя" о претензиях Собчак к власти РФ
Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву из-за Ми-8
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после неудачной драки
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:54 (мск), источник: Om1.ru

У «Каскада» в Омске четыре автомобиля столкнулись «паровозиком»

В небольшой аварии никто не пострадал.

Необычная авария произошла возле перекрестка проспекта Маркса и улицы Циолковского неподалеку от ТВЦ «Каскад». Столкнулись четыре автомобиля, образовав таким образом своеобразный паровозик.

ДТП произошло около 13:00, сообщают очевидцы в соцсетях и выложили видеоролик случившегося. Судя по видео, в «четверку» с прицепом влетела «десятка», в нее врезался автомобиль «Датсун Ондо», в который, в свою очередь, врезался «Фольксваген Поло».

Как пояснили в УГИБДД по Омской области, участники ДТП вызвали аварийного комиссара для разбора, посчитав происшествие незначительным.

Во время загрузки произошла ошибка.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — Пострадавших в ДТП нет. Из-за аварии образовалась пробка на проспекте Маркса, автомобильный поток едет со скоростью не более 10 километров в час от остановки «Цирк».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В омском правительстве раскрыли секрет, как попасть в президентскую программу подготовки чиновников
«Язык» омского СКР Иван Козлов ушел в отставку и стал адвокатом
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь