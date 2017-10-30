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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала молодая мать: дома ее ждет маленький сын

Девушка пошла в бар и не вернулась домой.

Источник: Комсомольская правда

Почти целый месяц в башкирском городе Бирск ищут 30-летнюю Регину Колоколову, которая ушла из дома 4 октября в бар «Лагуна» и не вернулась.

Как сообщили знакомые девушки, поздно ночью она вышла из заведения, но домой она не вернулась и с тех пор не выходила на связь.

— Мы с ней поругались накануне. Я так полагаю, она специально перестала выходить на связь. Но даже представить не могу, где она может находиться, — говорит ее молодой человек, Дмитрий. Сейчас он находится на севере на вахте.

Дома Регину ждет 8-летний сын, с которым сейчас находится мама девушки.

Приметы Регины: рост средний, была одета в серый зимний пуховик, синие джинсы и черные ботильоны на каблуке.

Просьба всем, кто знает о местонахождении Регины, сообщить в полицию.

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