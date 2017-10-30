В Башкирии пропала молодая мать: дома ее ждет маленький сын
Девушка пошла в бар и не вернулась домой.
Девушка пошла в бар и не вернулась домой.
Почти целый месяц в башкирском городе Бирск ищут 30-летнюю Регину Колоколову, которая ушла из дома 4 октября в бар «Лагуна» и не вернулась.
Как сообщили знакомые девушки, поздно ночью она вышла из заведения, но домой она не вернулась и с тех пор не выходила на связь.
— Мы с ней поругались накануне. Я так полагаю, она специально перестала выходить на связь. Но даже представить не могу, где она может находиться, — говорит ее молодой человек, Дмитрий. Сейчас он находится на севере на вахте.
Дома Регину ждет 8-летний сын, с которым сейчас находится мама девушки.
Приметы Регины: рост средний, была одета в серый зимний пуховик, синие джинсы и черные ботильоны на каблуке.
Просьба всем, кто знает о местонахождении Регины, сообщить в полицию.