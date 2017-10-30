В Воронежской области сотрудник Ростехнадзора получил взятку лазерным нивелиром

Источник: Новости Воронежа

По версии СК, в июле 2016 года государственный инспектор Ростехнадзора проверял строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках. Он нашел нарушения, но не стал о них заявлять.

«От представителя организации в качестве взятки он получил лазерный нивелир с элевационным штативом, который стоил больше 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.