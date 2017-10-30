В Воронежской области сотрудник Ростехнадзора получил взятку лазерным нивелиром
В Воронежской области бывшего сотрудника Ростехнадзора осудили за получение взятки. Мужчину признали виновным, но наказание получилось мягким.
В Воронежской области бывшего сотрудника Ростехнадзора осудили за получение взятки. Мужчину признали виновным, но наказание получилось мягким.
По версии СК, в июле 2016 года государственный инспектор Ростехнадзора проверял строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках. Он нашел нарушения, но не стал о них заявлять.
«От представителя организации в качестве взятки он получил лазерный нивелир с элевационным штативом, который стоил больше 40 тысяч рублей», — рассказали в
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