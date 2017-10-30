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12:36 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области сотрудник Ростехнадзора получил взятку лазерным нивелиром

В Воронежской области бывшего сотрудника Ростехнадзора осудили за получение взятки. Мужчину признали виновным, но наказание получилось мягким.

Источник: Новости Воронежа

По версии СК, в июле 2016 года государственный инспектор Ростехнадзора проверял строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках. Он нашел нарушения, но не стал о них заявлять.

«От представителя организации в качестве взятки он получил лазерный нивелир с элевационным штативом, который стоил больше 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Суд приговорил экс-инспектора к штрафу в 90 тысяч рублей и на 3 года лишил его права занимать должности с функциями представителей власти.

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