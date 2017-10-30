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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Волгограде отпустил школьника, причастного к гибели одноклассника

Школьник 15-ти лет, признавшийся в причастности к гибели своего одноклассника на территории волгоградской школы, отпущен из-под стражи, меру пресечения пока ему избирать не будут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что подростку продлили срок задержания до 72 часов.

«В данный момент несовершеннолетний отпущен домой, меру пресечения пока ему избирать не будут в силу его возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления (неумышленный характер деяния). Дальше за ним будут смотреть», — пояснила Куницкая.

По данным областного СК, на прошлой неделе в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение, что в туалете одной из средних школ скончался ученик восьмого класса. Следователи установили, что на теле 14-летнего школьника есть ножевое ранение в области сердца, нож со следами крови найден на улице у здания школы.

Позднее, как отмечает СК, одноклассник погибшего мальчика признался в причастности к его гибели. По утверждению школьника, все произошло случайно: на перемене он показывал друзьям нож, когда оружие оказалось в руках потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате мальчик получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

Ранее в аппарате регионального омбудсмена РИА Новости заявляли, что ситуацию считают несчастным случаем: «Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание».

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