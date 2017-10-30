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12:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье сотрудники ГИБДД высадили из машины пьяную женщину за рулём

Автомобилистка уже второй раз попадается на вождении в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД высадили из машины пьяную женщину-водителя в посёлке Гайны Пермского края.

31-летнюю местную жительницу на автомобиле Chery остановили во время рейда «Опасный водитель». То, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники ДПС поняли по её внешнему виду. Автомобилистку отстранили от управления иномарки.

Проходить медицинское освидетельствование женщина-водитель отказалась. Как выяснилось во время проверки, раньше её уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В отношении жительницы посёлка возбудили уголовное дело.

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