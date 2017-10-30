В Прикамье сотрудники ГИБДД высадили из машины пьяную женщину за рулём

31-летнюю местную жительницу на автомобиле Chery остановили во время рейда «Опасный водитель». То, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники ДПС поняли по её внешнему виду. Автомобилистку отстранили от управления иномарки.