В Прикамье сотрудники ГИБДД высадили из машины пьяную женщину за рулём
Автомобилистка уже второй раз попадается на вождении в нетрезвом виде.
Автомобилистка уже второй раз попадается на вождении в нетрезвом виде.
Сотрудники ГИБДД высадили из машины пьяную
31-летнюю местную жительницу на автомобиле Chery остановили во время рейда «Опасный водитель». То, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники ДПС поняли по её внешнему виду. Автомобилистку отстранили от управления иномарки.
Проходить медицинское освидетельствование
В отношении жительницы посёлка возбудили уголовное дело.