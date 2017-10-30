Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию в детском саду Братска
Дошкольное учреждение закрыто на неделю.
Дошкольное учреждение закрыто на неделю.
Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию у четырех человек в детсаду № 109 в Братске. Кроме того, у двоих детей зарегистрирован ротовирус. Работа детского сада приостановлена на неделю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
— Нашими специалистами проводится эпидрасследование. Взяты пищевые пробы воды и пищевых продуктов, а также объектов окружающей среды, — сообщили в
В детском саду проводится дезинфекция.
Напомним, Роспотребнадзор выписал штрафы детским садам Приангарья на сумму 1,7 млн рублей. За девять месяцев текущего года специалистами проведены проверки 266-ти муниципальных дошкольных организаций, в деятельности 236-ти выявлены нарушения санитарного законодательства.