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11:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию в детском саду Братска

Дошкольное учреждение закрыто на неделю.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию у четырех человек в детсаду № 109 в Братске. Кроме того, у двоих детей зарегистрирован ротовирус. Работа детского сада приостановлена на неделю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Нашими специалистами проводится эпидрасследование. Взяты пищевые пробы воды и пищевых продуктов, а также объектов окружающей среды, — сообщили в пресс-службе.

В детском саду проводится дезинфекция.

Напомним, Роспотребнадзор выписал штрафы детским садам Приангарья на сумму 1,7 млн рублей. За девять месяцев текущего года специалистами проведены проверки 266-ти муниципальных дошкольных организаций, в деятельности 236-ти выявлены нарушения санитарного законодательства.

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