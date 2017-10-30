Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию в детском саду Братска

Роспотребнадзор выявил острую кишечную инфекцию у четырех человек в детсаду № 109 в Братске. Кроме того, у двоих детей зарегистрирован ротовирус. Работа детского сада приостановлена на неделю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Иркутской области.