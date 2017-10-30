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12:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже уроженец Ростова-на-Дону пойдет под суд за убийство сестры отверткой

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 49-летнего уроженца Ростова-на-Дону. Мужчину обвиняют в убийстве сестры в Воронеже из-за раздела имущества. Дело передали в суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 30 октября.

Мужчина поссорился с 53-летней сестрой в квартире дома по улице Матросова 30 июня 2017 года. Брат ударил женщину отверткой в голову и продолжил бить руками и ногами. Раненая выбежала на лестничную клетку и позвала на помощь. Соседи вызвали медиков и правоохранителей. Женщина умерла в больнице. Ее брат скрылся с места преступления. Следователи объявили его в розыск. Мужчину удалось задержать 11 июля.

Уроженцу Ростова-на-Дону предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он сознался в преступлении и подтвердил показания на месте. Мужчину взяли под стражу. Результаты опроса свидетелей и судебных экспертиз подтвердили его вину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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