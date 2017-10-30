В Воронеже уроженец Ростова-на-Дону пойдет под суд за убийство сестры отверткой

Мужчина поссорился с 53-летней сестрой в квартире дома по улице Матросова 30 июня 2017 года. Брат ударил женщину отверткой в голову и продолжил бить руками и ногами. Раненая выбежала на лестничную клетку и позвала на помощь. Соседи вызвали медиков и правоохранителей. Женщина умерла в больнице. Ее брат скрылся с места преступления. Следователи объявили его в розыск. Мужчину удалось задержать 11 июля.