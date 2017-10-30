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12:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начальник Новосибирского таможенного поста обвиняется во взятках

НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Бывший начальник Новосибирского таможенного поста подозревается в крупной взятке. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, экс-начальник Центра электронного декларирования и предприниматель вступили в преступный сговор за вознаграждение таможенник покровительствовал предпринимателю в оформлении товара, поступающего из-за рубежа. Общая сумма взяток составила 420 тысяч рублей.

В настоящее время бывший высокопоставленный таможенник задержан и заключен под стражу. В содеянном он сознался. В отношении второго фигуранта также возбуждено уголовное дело.

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