Начальник Новосибирского таможенного поста обвиняется во взятках

По данным ведомства, экс-начальник Центра электронного декларирования и предприниматель вступили в преступный сговор за вознаграждение таможенник покровительствовал предпринимателю в оформлении товара, поступающего из-за рубежа. Общая сумма взяток составила 420 тысяч рублей.

В настоящее время бывший высокопоставленный таможенник задержан и заключен под стражу. В содеянном он сознался. В отношении второго фигуранта также возбуждено уголовное дело.