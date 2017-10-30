Начальник Новосибирского таможенного поста обвиняется во взятках
НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Бывший начальник Новосибирского таможенного поста подозревается в крупной взятке. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Бывший начальник Новосибирского таможенного поста подозревается в крупной взятке. Об этом рассказали в
По данным ведомства,
В настоящее время бывший высокопоставленный таможенник задержан и заключен под стражу. В содеянном он сознался. В отношении второго фигуранта также возбуждено уголовное дело.