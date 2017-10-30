Шторм обесточил 662 дома в Калининградской области
В результате усиления ветра в ночь на понедельник был зафиксирован обрыв проводов, что привело к отключению электроэнергии в 12-ти населенных пунктах Калининградской области.
В результате усиления ветра в ночь на понедельник был зафиксирован обрыв проводов, что привело к отключению электроэнергии в 12-ти населенных пунктах Калининградской области.
Без электроснабжения оказались 662 дома, в результате чего пострадали около 1900 человек, уточнили в региональном управлении МЧС.
«В результате экстренно проведенных
В настоящий момент в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействованы 95 человек и 23 единицы техники, в том числе, от МЧС России — 14 человек и 4 единицы техники.