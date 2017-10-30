Шторм обесточил 662 дома в Калининградской области

Без электроснабжения оказались 662 дома, в результате чего пострадали около 1900 человек, уточнили в региональном управлении МЧС.

«В результате экстренно проведенных аварийно-восстановительных работ к настоящему моменту количество населенных пунктов, в которых имелись перебои с электроснабжением, сократилось до четырех. Остались отключенными 37 домов», — продолжили в ведомстве.