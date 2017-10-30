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13:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Шторм обесточил 662 дома в Калининградской области

В результате усиления ветра в ночь на понедельник был зафиксирован обрыв проводов, что привело к отключению электроэнергии в 12-ти населенных пунктах Калининградской области.

Без электроснабжения оказались 662 дома, в результате чего пострадали около 1900 человек, уточнили в региональном управлении МЧС.

«В результате экстренно проведенных аварийно-восстановительных работ к настоящему моменту количество населенных пунктов, в которых имелись перебои с электроснабжением, сократилось до четырех. Остались отключенными 37 домов», — продолжили в ведомстве.

В настоящий момент в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействованы 95 человек и 23 единицы техники, в том числе, от МЧС России — 14 человек и 4 единицы техники.

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