Москвич подозревается в покушении на убийство знакомой в Нижегородской области

По версии следствия, вечером 28 октября 2017 года 24-летний подозреваемый находился в квартире на ул. Воровского в гостях вместе с местной жительницей, с которой он познакомился через интернет. Приревновав возлюбленную к одному из мужчин, который якобы ею заинтересовался, он несколько раз ударил женщину ножом. Женщине удалось вырваться от подозреваемого.