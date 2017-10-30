Москвич подозревается в покушении на убийство знакомой в Нижегородской области
Житель Москвы подозревается в покушении на убийство знакомой в Кулебаках Нижегородской области. Об этом
Житель Москвы подозревается в покушении на убийство знакомой в Кулебаках Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, вечером 28 октября 2017 года 24-летний подозреваемый находился в квартире на ул. Воровского в гостях вместе с местной жительницей, с которой он познакомился через интернет. Приревновав возлюбленную к одному из мужчин, который якобы ею заинтересовался, он несколько раз ударил женщину ножом. Женщине удалось вырваться от подозреваемого.
Выбежав на улицу, она обратилась к прохожим, которые вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Пострадавшая доставлена в городскую больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 27-летняя женщина осталась жива.
Подозреваемый был задержан. Он дал следователям признательные показания. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.