На Каспии пограничники изъяли четырех тюленей и 87 осетров
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Четыре тюленя и 87 рыб осетровых видов изяты морскими пограничниками за выходные дни, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Четыре тюленя и 87 рыб осетровых видов изяты морскими пограничниками за выходные дни, сообщает
В рамках поддержания благоприятного режима плавания и пресечения браконьерской деятельности, а также охраны биоресурсов в акватории Каспийского моря продолжается II этап совместных
За выходные дни стражи морских рубежей регионального управления береговой охраны изъяли 87 рыб осетровых видов и 4 тюленя. Живые 69 рыб ценных видов и тюлени были выброшены за борт, 18 из них были выпотрошены. Подняты на борт сети, общей длиной 7 000 метров, задержан один казахстанец, промышлявший браконьерской деятельностью, и одно плавсредство.