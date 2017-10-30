Мать погибшей в Китае модели из Перми намерена обратиться за помощью в Минсоцразвития края

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Мать погибшей в Китае 14-летней модели из Перми сообщила, что намерена обратиться за помощью в Минсоцразвития Пермского края.

«Обязательно обратимся за помощью (в министерство), пока заняты подготовкой к поездке. Виза и паспорт уже готовы», — сказала ТАСС мать девушки Оксана Дзюба.

Ранее в Министерстве социального развития Прикамья сообщили, что в случае обращения членов семьи погибшей девушки специалисты министерства готовы оказать им необходимую помощь.

По данным министерства, 27 октября в Шанхае скончалась 14-летняя девушка из Пермского края. Она приехала в Китай для участия в показе модной коллекции. В день, когда проходило дефиле, девушка почувствовала себя плохо, ее отвезли в больницу. Китайские врачи не смогли спасти пациентку.

По факту гибели девушки следственное управление СК по Пермскому краю начало доследственную проверку.