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12:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Двух рыбаков ищут в море под Новосибирском спасатели из Бердска

В Ордынском районе спасатели ищут двух утонувших рыбаков.

В Ордынском районе Новосибирской области спасатели ищут двоих пропавших рыбаков. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск». По предварительной информации, мужчины утонули. Теперь на их поиски отправились спасатели из Бердска.

Сегодня, 30 октября, полицейские Ордынки отправили спасателям сообщение с просьбой помочь найти без вести пропавших 67-летнего и 50-летнего местных жителей. Правоохранители сообщили, что 28 октября трое рыбаков плыли на лодке в устье реки Шарап. Затем тело одного из них было обнаружено в реке, а лодку и остальных людей до сих пор не нашли. Спасатели приехали к месту происшествия на катере, у них с собой было водолазное снаряжение. Местное население с помощью эхолота нашли на дне Обского моря предмет, похожий на лодку. Водолазы изучат это место и, возможно, смогут найти тела остальных пропавших. Ведь точное место, где произошел несчастный случай, неизвестно.

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