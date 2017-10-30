Двух рыбаков ищут в море под Новосибирском спасатели из Бердска

Сегодня, 30 октября, полицейские Ордынки отправили спасателям сообщение с просьбой помочь найти без вести пропавших 67-летнего и 50-летнего местных жителей. Правоохранители сообщили, что 28 октября трое рыбаков плыли на лодке в устье реки Шарап. Затем тело одного из них было обнаружено в реке, а лодку и остальных людей до сих пор не нашли. Спасатели приехали к месту происшествия на катере, у них с собой было водолазное снаряжение. Местное население с помощью эхолота нашли на дне Обского моря предмет, похожий на лодку. Водолазы изучат это место и, возможно, смогут найти тела остальных пропавших. Ведь точное место, где произошел несчастный случай, неизвестно.