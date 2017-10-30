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15:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Усть-Лабинском районе три человека пострадали в ДТП из-за отвалившегося колеса

В Усть-Лабинском районе 29 октября произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

Авария произошла в 18:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 32-летний водитель ГАЗ перед поездкой не проверил исправность автомобиля и на ходу у машины отвалилось колесо. На колесо наехал автомобиль Hyundai, двигавшийся в попутном направлении. Из-за этого водитель Hyundai выехал на встречку и врезался в дорожные ограждения и автомобиль Skoda, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали 53-летний водитель Hyundai и два его пассажира: 42-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали.

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